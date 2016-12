Piemonte, 42enne travolto da valanga Altro sciatore cade in dirupo e muore

20:02 - Uno sciatore francese di 42 anni è morto sulle montagne di Cesana Torinese, in Val di Susa, travolto da una valanga. La tragedia è avvenuta in località Sagnalonga. L'uomo è rimasto sepolto per diversi minuti sotto la massa di neve. Quando la polizia e il 118 lo hanno trovato, era già deceduto.

L'uomo stava sciando fuoripista con alcuni amici nella zona dei Monti della Luna, poco distante dalla seggiovia. La valanga, di dimensioni relativamente piccole, ha investito soltanto lui lasciando illesi gli altri.



Cade in un dirupo, muore mentre sciava fuoripista - Un uomo di 45 anni, originario della provincia di Milano, è morto mentre sciava fuoripista nella zona del Col D'Olen, sopra Alagna (Vercelli). E' caduto in un dirupo e, dopo un volo di 50 metri, si è schiantato sulle rocce. A ritrovare il corpo è stato il soccorso alpino di Alagna, che ha dato l'allarme.



Bimbo cade da seggiovia, salvo - A Sestriere, sempre nel pomeriggio, un bambino di origini britanniche è caduto dalla seggiovia Trebials, rimanendo illeso. La neve fresca ha infatti attutito la caduta. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino a scopo precauzionale.