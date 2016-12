Picchia disabile in classe, ragazza scrive una lettera:non sono una bulla

09:38 - Dice di essere pentita, sa di aver sbagliato e vuole una seconda possibilità. Greta, la 15enne che ha aggredito a botte e sputi una sua compagna di classe disabile in un'istituto alberghiero di Varallo Sesia (Vercelli), nel dicembre del 2014, chiede scusa e cerca di giustificarsi dopo che il video del suo gesto è finito in rete: "Sbagliare è umano", scrive in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera.

"Sono Greta, ho 15 anni. Sì sono la ragazza che tutti voi state dipingendo come un mostro", scrive la studentessa. "Le persone che mi conoscono sanno che non sono una ragazza violenta, anzi, io sono dell'idea che le parole dette in una certa maniera possano far più male di uno schiaffo".



"Purtroppo, e risottolineo purtroppo, sto attraversando un brutto periodo, e a volte presi dalla rabbia e dal nervoso, si fanno cose che non si vorrebbero fare. A volte si agisce d’impulso, senza pensare a quello che si sta facendo. Io ho sbagliato, sicuramente. Non dovevo fare quello che ho fatto, ma come ho già detto prima, a volte si agisce d’impulso. Io credo che ogni essere umano possa sbagliare, altrimenti non verrebbe definito 'umano'".



"Ma credo anche - aggiunge la 15enne - che chiunque si meriti una seconda possibilità. E' giusto pagare per i propri errori; anche se sono davvero dispiaciuta per quello che è successo. Anzi, dispiaciuta non è la parola adatta, la parola esatta è pentita. Sono molto pentita per ciò che ho fatto, tornassi indietro non lo rifarei mai. State parlando di 'bullismo'. Io non sono una bulla! Mi state facendo passare per quella che non sono! Mi sento uno schifo, anche se so che per la maggior parte di voi è giusto così".



"Quello che sto passando io è sovrumano. E' più di quanto ognuno di voi si possa immaginare. Mi state giudicando tutti, ma mi state giudicando per quello che non sono. Non sono né una bulla, né una ragazza a cui piace fare del male alle altre persone. Ho sbagliato, lo so, e chiedo scusa a S".



Infine, conclude "non chiedo la vostra comprensione, ma ci tenevo a farvi a farvi sapere che nonostante io abbia sbagliato, mi state facendo passare e sentire come una ragazza che ha ucciso. Ognuno merita una seconda opportunità, a magigor ragione se si è capito l'errore commesso!"