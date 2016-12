Parigi, ricercato non è in Italia

"L'allarme c'è stato, ma è rientrato. Non abbiamo tracce del passaggio, o della presenza, di quel veicolo sul territorio italiano". A dichiararlo è il questore vicario di Torino, Sergio Molino, smentendo l'avviso diramato in precedenza sulla presenza in Italia della Seat nera con a bordo il 32enne Baptiste Burgy, un presunto attentatore di Parigi. "Al momento sulla vicenda non abbiamo altro da dire", ha aggiunto.