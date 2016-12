Papa, Francesco arrivato a Torino

Papa Francesco è arrivato a Torino, per il primo giorno della vista pastorale nel capoluogo piemontese. L'aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. Prima tappa è l'incontro con il mondo del lavoro. Il Papa dialogherà con una operaia, un agricoltore e un imprenditore. Poi l'arrivo in Cattedrale, dove si fermerà in preghiera davanti alla Sindone. Bagno di folla a piazza Vittorio, con la Messa e l'Angelus.