Papa chiede perdono ai valdesi

Il Papa ha chiesto perdono ai valdesi. "Da parte della Chiesa Cattolica - ha detto Francesco nel Tempio Valdese a Torino - vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani che, nella storia, abbiamo avuto contro di voi. Perdonateci". Nel cammino ecumenico i cristiani hanno riscoperto la "fraternità che unisce tutti coloro che credono in Gesù Cristo". "Unità non vuol dire uniformità", ha poi aggiunto.