Padre in fuga con neonato individuato in Spagna a Ciudad Real

09:36 - Enzo Costanza, il papà in fuga col figlio di due settimane, ha fatto un pieno di carburante a Ciudad Real, nel centro della Spagna, giovedì pomeriggio. E' quanto emerso dagli accertamenti sulle carte di credito dell'uomo. Si presume, dunque, che stia viaggiando in direzione del Portogallo. Da quel momento l'uomo e il bambino sono come spariti nel nulla.

Secondo gli inquirenti Enzo Costanza potrebbe avere pianificato la propria fuga. E' l'ipotesi emersa nel corso del nuovo colloquio che i carabinieri hanno avuto a Torino con la moglie e madre del neonato, Stefania C.



"Domenica Enzo è uscito per andare a fare una passeggiata - ha riferito la donna - ed è stato fuori quasi tutto il giorno. Quando è tornato, mi ha detto che era stato in Francia". Non è escluso che abbia pianificato la prima parte della sua fuga, che è poi proseguita fino alla Spagna, dove è stata rintracciata la sua auto.

