16 aprile 2015 Padre in fuga col neonato di due settimane, rintracciata l'auto in Spagna L'uomo non è ancora stato fermato e gli investigatori stanno procedendo con estrema cautela per evitare che possa reagire in modo imprevisto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:07 - E' stata rintracciata in Spagna l'auto di Enzo Costanza, il 38enne, in cura per problemi psichici, da martedì in fuga con il figlio di appena quindici giorni. Lo rendono noto i carabinieri del Comando provinciale di Torino. L'uomo, che avrebbe utilizzato la carta di credito per fare rifornimento nella zona di Valencia, non è ancora stato fermato e gli investigatori stanno procedendo con cautela per evitare reazioni impreviste.

L'uomo, un impiegato, è alto circa 1 metro e 85; ha i capelli corti di colore nero e gli occhi scuri. Martedì si è fermato con la moglie e il neonato in un centro commerciale, per fare alcuni acquisti, ma quando la moglie è ritornata al parcheggio, il marito era sparito col figlio a bordo della loro Fiat Freemont di colore grigio argento.



Le immagini delle videocamere del traforo autostradale del Frejus hanno ripreso l'auto mentre attraversava il confine con la Francia alle ore 14.20 di martedì. Da quel momento non si hanno avuto più notizie dell'uomo e del figlioletto.



La madre del piccolo: "Sempre affettuoso con il bambino" - "Mio marito non ha mai tentato il suicidio né mai ha esternato di volerlo fare". Lo ha detto ai carabinieri Stefania C., la moglie di Enzo Costanza. "Non è mai stato violento - ha aggiunto - ed è sempre stato affettuoso e protettivo verso il bambino".



Testimoni: "Visto a Lione mercoledì, bambino stava bene" - Costanza sarebbe stato visto da alcuni testimoni mercoledì sera fuori da un albergo di Lione. Il figlio era vivo e stava bene. La circostanza è al vaglio della gendarmeria francese.

Padre in fuga col figlio, diffuse le foto di Beppe Gandolfo

Forse l'uomo aveva un piano - Enzo Costanza potrebbe avere pianificato la propria fuga. L'ipotesi è emersa nel corso del nuovo colloquio che i carabinieri hanno avuto nel pomeriggio a Torino con la moglie e madre del neonato, Stefania C. "Domenica Enzo è uscito per andare a fare una passeggiata - ha riferito la donna - ed è stato fuori quasi tutto il giorno. Quando è tornato, mi ha detto che era stato in Francia". Non è escluso che abbia pianificato la prima parte della sua fuga, che è poi proseguita fino alla Spagna, dove e' stata rintracciata la sua auto.