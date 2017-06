C'era tutto il paese nella Chiesa della Trinità a Pralungo, in provincia di Biella, al funerale di Erika Preti, la giovane uccisa con decine di coltellate mentre si trovava in vacanza a San Teodoro, in Sardegna. Sul fronte dell'inchiesta, l'unico indagato resta il fidanzato, rimasto ferito, che accusa un rapinatore, entrato nella villetta in cui si trovavano. In occasione dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino.