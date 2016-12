Novara, ucciso a calci e pugni e abbandonato in un bosco: un fermo

Il fermato è una persona nota alle forze dell'ordine per numerosi episodi di violenza e in passato colpito più volte da Daspo. Secondo quanto appurato dai militari dell'Arma, l'omicidio sarebbe maturato per futili motivi, lunedì sera, dopo che i due avevano seguito insieme la partita del Novara Calcio in un bar.



Il cadavere della vittima presenta evidenti segni di violenza: dai primi accertamenti Gennari sarebbe stato preso a calci e pugni e poi finito con un oggetto contundente, forze un bastone. L'identità dell'uomo fermato non è ancora stata resa nota dai carabinieri, che indagano su eventuali suoi complici. Non è infatti escluso che per trasportare il cadavere nel luogo del ritrovamento, e seppellirlo, si sia fatto aiutare da qualcuno.