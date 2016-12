Novara, uccide la compagna a coltellate: arrestato tunisino

Al culmine di una lite, ha afferrato un coltello e ha più volte colpito la compagna italiana nella loro abitazione. Per questo un tunisino è stato arrestato dalla polizia, accorsa sul luogo della tragedia a Novara. La donna, Gisella Purpura, quarantenne, ha avuto la forza di scendere in strada per chiedere aiuto. Le ferite, però, erano troppo gravi ed è morta all'arrivo dei soccorsi.