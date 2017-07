Novara, tunisino espulso da Italia stava per recarsi in Francia

Tijani Khabir, il tunisino di 53 anni espulso venerdì dall'Italia per motivi di sicurezza, stava partendo per la Francia. Lo riferisce una nota della Questura di Novara, dove risiedeva con regolare permesso di soggiorno. "Era inserito - si legge nella nota della Questura - in un vasto circuito relazionale in questa e in altre province con soggetti noti per aver assunto posizioni radicali in favore del Jihad".