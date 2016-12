Novara, sgominata banda di topi di appartamento: 300 colpi in due anni

I carabinieri di Novara hanno sgominato una banda di sudamericani ritenuta responsabile di oltre 300 furti, tra 2014 e 2015, in abitazioni di tutto il Nord Italia. In manette sono finite 46 persone. Nel corso dell'operazione "Flaco" è stata scoperta anche la centrale attraverso la quale venivano ricettati gli oggetti rubati, in prevalenza monili in oro, orologi e telefoni cellulari. Sequestrata refurtiva per un valore di circa 3 milioni di euro.