Novara: parto in casa,muore neonato

Un neonato è morto in un appartamento di Novara poco dopo essere stato partorito da una donna disabile, che aveva tenuto nascosta la gravidanza ai genitori. All'arrivo del personale del 118, il piccolo era già morto. La madre è stata trasportata in ospedale per un'emorragia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. La procura ha disposto l'autopsia sul bimbo per stabilire le cause del decesso.