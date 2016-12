Novara, morta in ospedale la donna accoltellata in casa

E' morta in ospedale Maria Rita Tomasoni, la 52enne che mercoledì era stata colpita da diverse coltellate nella sua casa alla periferia di Novara. Il delicato intervento chirurgico alla quale è stata sottoposta è risultato vano. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri che hanno sentito a lungo il marito della donna, Daniele Pasquali, di 54 anni.

L'uomo ha però fornito un alibi (la presenza sul posto di lavoro) e non ci sarebbe stata finora alcuna testimonianza utile all'identificazione del killer. Gli investigatori si dicono comunque ottimisti sulla soluzione del giallo, anche se al momento nessuno è stato indagato.



L'appartamento dove e' avvenuto l'omicidio, in uno stabile alla periferia di Novara, era in perfetto ordine quando sono arrivati i carabinieri, chiamati dai vicini di casa che hanno sentito urla provenire dall'alloggio.