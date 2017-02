Novara, lascia figli soli in casa per fare spesa: denunciata

Ha lasciato soli, in casa, i figli di 2 e di 6 anni per fare la spesa. Una senegalese di 35 anni è stata denunciata dai vigili urbani di Trecate, in provincia di Novara, per abbandono di minore. La donna è stata rintracciata dopo la segnalazione in strada di un bambino, scalzo e con addosso solo un paio di pantaloni e una maglietta. Gli agenti sono quindi risaliti all'appartamento. La madre si è presentata a casa soltanto dopo un paio d'ore.