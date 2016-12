Novara,dimenticano bimbo in negozio

Un bambino di pochi mesi è stato dimenticato per più di mezz'ora in un negozio dell'outlet di Vicolungo, in provincia di Novara, giovedì sera. Le commesse lo hanno ritrovato al momento della chiusura e hanno avvertito i carabinieri. Il piccolo, tranquillo e sereno, era in un camerino di un negozio di abbigliamento. I genitori, una coppia di extracomunitari in quel momento erano ancora all'interno dell'outlet con altri figli.