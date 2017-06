Notte di caos a Torino, il Comune avvia un'indagine interna

Il Comune di Torino avvia un'indagine interna per accertare quanto accaduto in piazza San Carlo la notte della finale di Champions. E' arrivato infatti l'ok all'unanimità dalla conferenza dei capigruppo in Consiglio comunale alla costituzione della commissione per far luce sulla vicenda. Saranno ora acquisite "con la massima urgenza tutte le informazioni di amministrazione e autorità". L'obiettivo è terminare i lavori entro i primi di luglio.