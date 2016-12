Non puoi pagare Imu e Tasi? Poti gli alberi: nel Novarese si torna al baratto

Come spiega "La Stampa", un'ora di lavoro equivarrà a 7,5 euro. Il primo volontario comincerà lunedì a pulire le strade: lavorerà 4 ore al giorno per circa due mesi. Si tratta di un 60enne delle case popolari che da quattro anni ha perso il lavoro. "Anche mia moglie - racconta - è disoccupata e non vogliamo pesare sui nostri figli che hanno già famiglia. Vogliamo sentirci a casa nostra e compensare gli affitti che non riusciamo a pagare".



Come previsto dallo Sblocco Italia, possono chiedere volontariamente il baratto amministrativo i residenti maggiorenni con indicatore Isee non superiore a 8.500 euro con tributi comunali non pagati o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi negli ultimi 3 anni. "Con il baratto – afferma il sindaco Piola – i comuni, tartassati dal blocco delle assunzioni, potranno contare su una forza lavoro in più".