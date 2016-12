No Tav vandalizzano un bar in Val Susa perché vende i caffè ai poliziotti

Raid vandalico a Chiomonte, in Valle di Susa. Nella notte sono comparse scritte No Tav sui muri delle case e sulle vetrine di alcune attività. Preso di mira, in particolare, il bar che da circa due mesi ha stipulato una convenzione per fornire la colazione agli operai delle ditte impegnate nei lavori della Torino-Lione. "Giuda, svendi la valle per 30 caffè", è la scritta realizzata sulla vetrina del bar "Paprika", lungo la statale 24.

"Serviamo il caffè a tutti, così facendo si danneggia soltanto una famiglia della valle", commenta la titolare dell'esercizio commerciale, Lucrezia Bono, 24 anni, consigliera comunale a Chiomonte e già presidente dell'associazione locale Imprendoc. I vandali hanno anche spaccato una vetrina e danneggiato il dehors. Scritte analoghe sono comparse anche sui muri di alcune case abitate da alcuni mesi dagli operai della Tav, come "qui vivono i devastatori della valle" e "la valle venduta per trenta denari". Del caso si stanno ora occupando gli investigatori della Digos del capoluogo piemontese.



Fiaccolata no tav per chiusura cantiere - Una fiaccolata da Pontedecimo a Campomorone per chiedere la chiusura permanente del cantiere di Cravasco e lo stop ai lavori del terzo valico ferroviario. La manifestazione, promossa dal movimento no tav della Valverde si svolgerà sabato pomeriggio. "Dopo quanto accaduto con il ritrovamento di amianto nel cantiere di Cravasco quest'estate e nella cava di Castellaro che ha portato all'apertura di altrettanti fascicoli in procura chiediamo che il cantiere venga chiuso per non mettere ulteriormente a rischio la salute dei lavoratori e degli abitanti della Valverde" spiegano gli attivisti.