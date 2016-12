No-Tav, tensione in Val di Susa

In Val di Susa si sono registrati momenti di tensione durante una manifestazione No Tav. Circa 150 attivisti hanno dato vita a una "passeggiata notturna" dall'abitato di Giaglione verso il cantiere di Chiomonte. Nei boschi il corteo si è diviso in tre spezzoni. Le forze dell'ordine, schierate per impedire l'accesso alla zona interdetta, hanno lanciato lacrimogeni in direzione di un gruppo di manifestanti che stava salendo per un sentiero.