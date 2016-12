E' stato revocato dal tribunale di Torino l'obbligo di firma per Marisa Meyer, la pasionaria 71enne del movimento No Tav indagata insieme a un'altra ventina di attivisti e simpatizzanti per i tafferugli scoppiati in occasione di un corteo in Valle di Susa nel 2015. Nei giorni scorsi le foto che riprendevano la Meyer mentre si presentava a una stazione dei carabinieri per firmare erano diventate virali e sui social avevano generato polemiche.