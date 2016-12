No Tav, polizia blocca corteo

Un centinaio di attivisti No Tav ha cercato di raggiungere il cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte, in Val di Susa, ma è stato bloccato dalla polizia sul ponte sul torrente Clarea. I due gruppi non sono venuti a contatto: i No Tav hanno imboccato sentieri tra i boschi nella zona, rimanendo comunque in prossimità dell'area. Nel corteo anche alcuni attivisti catalani.