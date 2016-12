No Tav, petardi contro cantiere

Ancora proteste No Tav in Val di Susa, al cantiere della Torino-Lione. I manifestanti, meno di un centinaio, hanno raggiunto i cancelli di Chiomonte passando dai sentieri che da Giaglione conducono in Val Clarea. Al lancio di alcuni petardi, le forze dell'ordine hanno risposto sparando lacrimogeni. Dopo qualche minuto il No Tav si sono allontanati verso i boschi.