No Tav, Appello:"Non fu terrorismo"

La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha confermato l'assoluzione dall'accusa di terrorismo nei confronti di quattro attivisti No Tav. Il processo si riferiva all'attacco del 14 maggio 2013, al cantiere Tav di Chiomonte, in Val di Susa. Confermate invece le quattro condanne a tre anni e mezzo di reclusione per altri reati. La Corte ha inoltre disposto la restituzione del materiale ancora sotto sequestro, fra cui alcuni libri.