Nessuna ferita sul corpo di Elena Ceste Carabinieri nel luogo del ritrovamento

21:16 - Il corpo di Elena Ceste, ritrovato una settimana fa non lontano dalla casa di Costigliole d'Asti da dove era scomparsa il 24 gennaio, non presenta ferite evidenti. E' quanto sarebbe emerso, secondo fonti vicine agli inquirenti, dall'autopsia effettuata all'ospedale di Alba, in provincia di Cuneo. Sono attesi nei prossimi giorni i risultati degli esami tossicologici e istologici.

Intanto i carabinieri sono tornati nel luogo in cui, una settimana fa, sono stati ritrovati i resti di Elena Ceste. In contemporanea all'autopsia, i militari hanno perlustrato il campo dell'Astigiano tra il fiume Tanaro e la ferrovia per Alba in disuso, a caccia di nuovi indizi utili alle indagini. Per effettuare i rilievi sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco, che hanno 'nascosto' la zona delle operazioni con teloni bianchi utilizzati come schermi.



Il marito della donna lascia la casa - Michele Buoninconti, il marito di Elena Ceste indagato per omicidio e occultamento di cadavere, ha lasciato in auto la sua casa di Costigliole d'Asti, poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento del cadavere, con i figli. Si tratta della prima volta in cui l'uomo lascia l'abitazione da quando, giovedì, è stato informato che quel corpo apparteneva alla moglie.