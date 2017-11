Nessun segno di violenza sessuale, il gip di Torino scarcera un 42enne nigeriano

"La persona offesa non è stata ritenuta credibile e non presentava nessun segno di violenza fisica". Per questi motivi il gip di Torino, Elena Rocci, ha disposto la liberazione del nigeriano di 42anni, richiedente asilo, arrestato giovedì perché accusato da una 17enne rom di violenza sessuale. Il magistrato non ha infatti convalidato l'arresto. L'uomo, incensurato, ha sempre rigettato ogni accusa, spiegando che il rapporto era stato consenziente.