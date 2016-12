Nel Biellese palazzina esplode per una fuga di gas: 4 feriti

Alla fine è anche andata bene perché poteva essere una strage. Il crollo all'ora di cena, poco prima delle 20, nella centralissima via Roma, a due passi dalla chiesa parrocchiale di Sagliano Micca, poco più di 1.600 abitanti in provincia di Biella. "Abbiamo sentito i muri tremare, pensavamo al terremoto", raccontano alcuni testimoni, scesi in strada dopo l'esplosione.



Il ferito più grave viveva nell'alloggio dove probabilmente è avvenuta l'esplosione. Estratto dalle macerie, all'incirca un'ora dopo l'esplosione, era cosciente e rispondeva ai soccorritori del 118. Buona parte del paese è rimasto al buio, a causa di un black out elettrico; numerose le famiglie che nella zona hanno chiuso il gas, a scopo precauzionale, mentre tutta la zona è stata transennata per la sua messa in sicurezza.