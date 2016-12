Musy,confermato ergastolo a Furchì

La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha confermato l'ergastolo per Francesco Furchì per l'omicidio del consigliere comunale Alberto Musy. "Sono innocente e basta", ha dichiarato dopo la lettura della sentenza Furchì che, in primo grado, era già stato condannato al carcere a vita per l'omicidio del consigliere comunale.