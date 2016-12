15:58 - Diciotto mesi per omicidio colposo per la morte di Simone Caselli, travolto da una slavina mentre sciava fuoripista sulle montagne di Sauze d'Oulx, in Piemonte. E' la richiesta presentata dalla Procura di Torino contro i tre amici che erano con lui al momento della tragedia, il 9 dicembre 2012. Secondo le indagini infatti fu il comportamento della comitiva a provocare il distacco della massa di neve.