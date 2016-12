Morto dopo Tso, telefonata dall'ambulanza: "Preso al collo, lo hanno un po' soffocato"

"L'intervento è stato un po' invasivo . Lo hanno preso al collo e fatto un po' soffocare ". E' una frase estrapolata dalla comunicazione fra l'equipaggio dell'ambulanza e la centrale operativa del 118 durante il trasporto di Andrea Soldi , il 45enne torinese morto durante un Tso . "Aveva le manette ai polsi e io non volevo caricarlo, ma mi hanno ordinato di farlo . E di portarlo a pancia in giù", ha aggiunto il soccorritore al telefono.

L'audio delle telefonata, effettuata quando Soldi era ancora vivo, è stato acquisto dai carabinieri del Nas ed è stato incluso negli atti dell'inchiesta del pm Raffaele Guariniello. Gli indagati sono uno psichiatra e i tre vigili urbani che bloccarono il paziente. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo.



Le indagini proseguono - Il magistrato sta cercando di ricostruire quanto accaduto e, inoltre, di verificare se i vigili urbani siano addestrati in modo adeguato. Non solo: pure le procedure adottate a Torino per i trattamenti sanitari obbligatori non convincono del tutto. In casi urgenti, infatti, il medico può firmare senza attendere l'apposita ordinanza del Comune.



Giunti gli ispettori - Intanto è iniziato anche il lavoro degli ispettori inviati dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: esamineranno proprio il funzionamento dei Tso.