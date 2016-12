Morto dopo Tso: non fu strangolato

Eseguita l'autopsia su Andrea Soldi, il 45enne affetto da schizofrenia morto mercoledì scorso, a Torino, dopo essere stato caricato a forza su un'ambulanza e portato in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Secondo l'avvocato Anna Ronfani, legale del medico psichiatra indagato dalla procura di Torino con tre vigili urbani per la morte del 45enne, "l'autopsia esclude che Soldi sia stato strangolato".