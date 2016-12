Morto dopo Tso, inchiesta chiusa: quattro gli indagati

Gli indagati sono tre agenti della polizia municipale e lo psichiatra che autorizzò il trattamento sanitario obbligatorio. Secondo l'autopsia del medico legale Valter Declame, incaricato di effettuare l'esame dal pm Guariniello, Soldi è morto per "strangolamento atipico", una morte violenta conseguenza di come è stato eseguito il Tso.



"Ad Andrea non sono state risparmiate nemmeno le manette quando ormai era già privo di sensi e in condizioni di sofferenza respiratoria", hanno sottolineato gli avvocati della famiglia dell'uomo, Luca Lauri e Giovanni Soldi, che della vittima era anche cugino.



Una "brutalità" inaudita per i legali della sua famiglia, mentre quelli degli indagati hanno sempre respinto le accuse. "Il nostro esperto non concorda con le conclusioni del consulente della procura - ha sostenuto Anna Ronfani, legale dello psichiatra - ed esprimerà nelle sedi opportune le ragioni del suo dissenso scientifico". Stessa intenzione dei legali dei tre "civich" (gli agenti di polizia locale a Torino), Stefano Castrale.