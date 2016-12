Morto Claviere, aperta un'inchiesta

18:14 - Omicidio e lesioni colpose, al momento a carico di ignoti: sono le ipotesi formulate dalla Procura di Torino per la morte del 14enne di Chieri, schiantatosi su una roccia mentre sciava, domenica, a Claviere. Gli ispettori inviati in Alta Val di Susa hanno accertato infatti che il tratto fuoripista percorso dalla vittima è stato soltanto di pochi metri, mentre vi è "la presenza di uno strapiombo non segnalato, privo di rete di protezione".