Monviso, sisma a confine Francia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata alle 20.43 al confine tra Italia e Francia, nella zona del Queyras, a pochi chilometri dal Monviso. Avvertita in alcuni comuni montani delle valli Varaita, Po e Pellice, segue quella di 3.8 registrata questa mattina in Alta Provenza, in Francia, e avvertita anche in Piemonte e Liguria.