Monviso, precipita un alpinista

Allarme scattato e soccorso alpino in azione sul Monviso, dove poco dopo le ore 12 un alpinista è precipitato nella zona di Pontechianale, a 3.300 metri di quota. A dare l'allarme il figlio, che era con lui, e che lo ha visto cadere per duecento metri. Il maltempo sta impedendo all'elicottero di volare e i soccorritori stanno raggiungendo la zona a piedi. Poche le speranze di trovarlo ancora in vita.