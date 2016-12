Montagna, cade da dirupo e muore

Un escursionista di 60 anni, residente a Milano, è morto in valle Vigezzo, scivolando in un dirupo. L'incidente è avvenuto alla Bocchetta della Forcola, a 1.690 metri di altitudine. L'allarme è stato dato da un amico che era con lui in montagna. La salma è stata recuperata dall'elicottero del 118 e trasferita a Malesco (Verbano Cusio Ossola).