Monossido, morta coppia di anziani Trovati da parente in visita per auguri

Una coppia di anziani è morta nella propria abitazione a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, intossicata da esalazioni di monossido di carbonio. Marco Calcagno e Maria Luisa Zambelli, di 77 e 76 anni, sono stati trovati privi di vita da un nipote in visita per gli auguri di Natale: erano sul divano della tavernetta, davanti alla tv ancora accesa.