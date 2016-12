9 novembre 2014 Moncalieri, esplode una palazzina: un morto e sei feriti, tra cui due bimbi Lo scoppio è stato provocato intenzionalmente dalla vittima che, dopo una lite, ha preso una tanica di benzina e ha dato fuoco all'abitazione Tweet google 0 Invia ad un amico

19:05 - Una 45enne rumeno è morto in un'esplosione avvenuta in una palazzina a Moncalieri, alle porte di Torino. Altre cinque persone, tra cui due bimbi, sono rimaste ferite. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme a personale del 118 e carabinieri. A provocare lo scoppio è stata la stessa vittima che, dopo essersi allontanata da casa per un litigio, si è ripresentata con una tanica di benzina e ha dato fuoco all'abitazione.

L'esplosione è avvenuta in una palazzina a due piani dove vive una famiglia di rumeni. L'uomo deceduto, il capofamiglia, ha gettato la benzina in casa e ha dato fuoco a tutto. La bombola di gas gli è esplosa addosso. Grave un 40enne, meno gravi gli altri, tra cui i due bambini.