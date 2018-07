Migranti, procura Torino: "Nessuno può vietare l'attracco di un barcone" | "Crescono i reati di odio razziale"

"La convenzione di Ginevra del 1951 - ha quindi spiegato Spataro - prevede il diritto al non respingimento: chi chiede asilo ha diritto che la sua posizione venga vagliata con serietà. Dunque, se per ipotesi un barcone arrivasse ai Murazzi bisognerebbe verificare chi è a bordo, da dove arriva, cosa chiede. Non si può respingere tout court un immigrato che chiede ospitalità e asilo".



Crescono i reati di odio etnico, razziale e religioso - Il procuratore Spataro, si è poi detto preoccupato dalla "crescita" dai reati di odio etnico, razziale e religioso che avvengono nel territorio di sua competenza: Torino e circondario. "Minacce, aggressioni, scritte, il tutto accompagnato dalla passività delle persone presenti". Casi raccontati anche dai media. Come i manifesti e gli striscioni che intimano gli immigrati di "tornare a casa" spuntati per mano di organizzazioni di estrema destra. O gli insulti lanciati ai passeggeri degli autobus. "Non tocca a noi - ha detto Spataro - intervenire nell'analisi politica e sociale, ma come Procura dobbiamo dare una risposta a questi reati odiosi e insopportabili".



Quanto alla nuova organizzazione del lavoro annunciata, i fascicoli saranno "trattati come prioritari", non verranno considerati fatterelli da archiviare per tenuità del fatto (salvo casi particolari) e saranno gestiti da pm che scenderanno personalmente in tribunale a sostenere l'accusa, senza lasciare l'incombenza ai viceprocuratori onorari.



Salvini: "Spataro pensa che possiamo ospitare tutta l'Africa?" - "Forse il procuratore capo di Torino pensa che l'intera Africa possa essere ospitata in Italia? Idea bizzarra". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aggiungendo che "chiudere i porti non è un diritto ma un dovere. Se poi qualche magistrato la pensa diversamente, si candidi alle prossime elezioni".