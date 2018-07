Migranti, procura Torino: "Nessuno può vietare attracco barcone"

"Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento". Lo ha detto il magistrato Armando Spataro, procuratore capo a Torino, durante l'incontro sulle nuove linee guida dell'ufficio in materia di reati di odio razziale. "Ragionando per assurdo, se un barcone arrivasse a Torino e qualcuno impedisse a chi sta sopra di scendere, avvierei accertamenti", spiega.