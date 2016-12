Martin Caceres positivo all'alcoltestJuventus: lede l'immagine, va fuori squadra

L'auto, che procedeva verso un sottopasso, ha invaso la corsia opposta al senso di marcia, ed è finita contro alcune vetture in sosta e la fermata dell'autobus, abbattendo la pensilina. Caceres non è nuovo a incidenti stradali.



Multa e sequestro Ferrari - Per Caceres anche una multa da 531 euro e il fermo amministrativo della Ferrari per sei mesi. Per il giocatore potrebbe però non essere ancora finita. La polizia municipale, intervenuta per i rilievi dell'incidente, potrebbe infatti recapitargli un'altra multa per guida in contromano. Prima di finire contro alcune auto in sosta e contro la pensilina, infatti, l'auto - forse a causa anche dell'asfalto bagnato dalla pioggia, ha invaso la corsia opposta al senso di marcia.



I precedenti - Nel 2013 finì con la sua vettura contro l'ingresso della stazione della metropolitana in via Nizza.



Juventus: "Caceres fuori squadra" - Non si è fatta attendere la reazione della società. Caceres, infatti, è stato multato ed escluso "temporaneamente" dalla prima squadra. Lo rende noto la stessa Juventus: "Il comportamento rappresenta una grave violazione degli impegni assunti, oltre a ledere l'immagine della nostra società".