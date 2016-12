19:21 - Ha preso a martellate la moglie, mentre stava dormendo, ma la donna è riuscita a disarmarlo e a fuggire chiudendosi in una stanza. L'uomo, 72 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Moncalieri, nel Torinese, per tentato omicidio. L'anziana, 68 anni, è stata trasportata in ospedale sotto shock, ma non è grave. I due, che litigavano spesso, vivevano da separati in casa ormai da vent'anni.