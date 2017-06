Maltempo, violenti temporali su Torino: allagamenti e disagi

Violenti temporali si sono abbattuti nella notte su Torino causando numerosi disagi. Corso Moncalieri, ai piedi della collina, è stato chiuso al traffico a causa di una frana, mentre i tombini hanno tracimato in corso Traiano, corso Salvemini e via Giordano Bruno, causando allagamenti. Parte della balconata di un edificio in via Nino Costa è crollata. Numerosi i rami abbattuti. Centinaia le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco.