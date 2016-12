Maltempo Torino, cede strada e cade in torrente: disperso un uomo

C'e' un disperso in provincia di Torino per il maltempo. Lo rende noto la centrale operativa dei vigili del fuoco, che ha avviato le ricerche di una persona a Perosa Argentina, centro di poco più di 3mila abitanti in Val Chisone. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo caduto nelle acque del Pellice in seguito al cedimento di una strada.