Maltempo, rischio frane in Piemonte

"Criticità ordinaria" per il rischio di allagamenti e frane su 4 delle 11 zone del Piemonte. Nel bollettino di allerta meteoidrologica dell'Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) della regione, per 36 ore c'è allerta a nord, nei bacini del fiume Toce e nelle valli Chiusella, Cervo e Valsesia, e a sud della regione, nelle valli Bormida, Belbo e Scrivia. In queste aree i temporali potranno essere "molto forti".