Maltempo Piemonte, Tanaro fa paura: allagamenti nell'Astigiano

Continua l'emergenza maltempo in Piemonte estendendosi anche alla provincia di Asti. Il fiume Tanaro, che giovedì ha creato i principali problemi nel Cuneese, ha allagato la valle Bormida tra Bubbio, Monastero e Cessole. Allagamenti anche ad Asti, in zona parco lungo Tanaro e zona depuratore. "Il fiume non è uscito dagli argini in città - spiega la Protezione civile - ma è un fenomeno di 'sifonatura', cioè di acqua che emerge dal sottosuolo".