Maltempo Piemonte, sindaco Asti: piena passata, ma attenzione alta

"La piena del Tanaro attesa è passata, ma l'attenzione resta alta". Lo ha dichiarato il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, parlando dei danni provocati dall'ondata di maltempo in Piemonte. "Al momento non stiamo adottando provvedimenti di chiusure strade o ponti, ma continuiamo a monitorare l'andamento della situazione in prefettura", ha aggiunto. L'unica disposizione riguarda la tangenziale che collega Asti sud ad Asti est, chiusa in due tratti.