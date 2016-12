Maltempo Piemonte, il prefetto di Cuneo: "Non mettetevi in viaggio"

A causa del maltempo che imperversa nel basso Piemonte, il prefetto di Cuneo, Giovanni Russo, ha invitato la popolazione "a non mettersi in viaggio nella provincia se non per assoluta necessità e a non sostare nelle zone adiacenti fiumi e corsi d'acqua, evitando di rimuovere transenne e/o segnali di interdizione al transito". Al momento sono interrotte tutte le principali strade nell'alta Valle Tanaro e nelle vallate limitrofe.