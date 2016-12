Maltempo Piemonte, emessa allerta

E' allerta "gialla" sul Piemonte per le forti piogge che da alcune ore si sono abbattute in particolare sul versante orientale e sulle zone al confine con la Liguria. Le precipitazioni massime al Colle San Bernardo, in provincia di Cuneo, dove nelle ultime tre ore sono caduti 77 millimetri di pioggia. In rapido aumento, secondo il Centro Funzionale della Regione Piemonte, i livelli dei torrenti nelle province di Cuneo e di Alessandria.