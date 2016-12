Maltempo, pericolo per situazione Tanaro e Po nell'Alessandrino

E' ancora allerta per il maltempo sul tratto del Tanaro compreso tra Asti e Alessandria e del Po tra Carignano (Torino) e Isola S. Antonio (Alessandria) in Piemonte. Il livello del Tanaro ad Alessandria sarà in crescita nelle prossime ore. E' quanto risulta dall'ultimo bollettino emesso dall'Arpa. Tra Carignano (Torino) e i Murazzi nel capoluogo piemontese i livelli idrometrici del Po sono previsti ancora stazionari o in lieve diminuzione.